Familiares de Pelé postam homenagens póstumas ao Rei - ‘Te amamos infinitamente’

Na tarde desta quinta-feira, 29 de dezembro, o mundo deu adeus à Edson Arantes Nascimento, o Pelé. Morto aos 82 anos o Rei lutava contra um câncer de cólon desde setembro de 2021.

Conforme o G1, após a confirmação da morte, familiares do ex-jogador compartilharam em suas redes sociais mensagens e homenagens a ele.

Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, publicou uma foto em que seus familiares aparecem segurando as mãos do ex-jogador, junto com a mensagem: “Tudo que somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz”.

Em seu Instagram ela também registrou outros momentos ao lado do pai e de seus irmãos ao longo da última internação de Pelé.

Netos deixam mensagens emocionadas

Por sua vez, Arthur Spies, neto de Pelé, publicou um texto emocionado relembrando de bons momentos ao lado do avô e ressaltando a importância dele em sua vida:

“Só resta lembrar dos momentos bons, do que o Pelé fez para o Brasil e para o mundo, as pessoas que ele ajudou e as conquistas que ele teve na carreira e na vida”.

“E vovô Dico, você é o meu ídolo e sempre será, independente de onde você esteja, na Terra ou no céu, eu sempre serei seu Tutu de feijão, agora só me restam memórias boas juntas, sei que independente de onde você estiver você sempre estará me apoiando e me abençoando em tudo na vida e sempre estará junto comigo e eu tenho consciência limpa que você vai pro céu com uma imagem minha de um neto muito presente que sempre te amou muito e que sempre quis estar junto com você. Te amo muito vô independente da onde você esteja, sempre te levarei junto na minha vida, em momentos bons e momentos ruins, porque eu sei que se você estivesse aqui você me apoiaria”.

Por sua vez, Stephany Nascimento, neta de Pelé, publicou um vídeo com diversas imagens de momentos ao lado do avô, junto a um texto de agradecimento.

“Vôzinho, você cumpriu a sua missão aqui na Terra e está na luz agora! Fica com Deus. Tudo o que nossa família é, foi graças a você. Que honra e felicidade ser sua neta e poder ter vivido momentos maravilhosos ao seu lado e da nossa família. Gratidão vô”.