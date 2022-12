Divulgado calendário do IPTU 2023 da cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo publicou o edital do IPTU 2023, com o calendário de entrega das notificações de lançamento do imposto, no Diário Oficial do Município e no site. Assim, os moradores poderão consultar as datas de vencimento.

Para todos os imóveis, o vencimento da primeira parcela ou o prazo para o pagamento à vista do imposto ocorre durante o mês de fevereiro.

Quem optar pelo pagamento do IPTU à vista terá um desconto de 3% no tributo. Outra vantagem de quitar o imposto sem parcelar é evitar o eventual esquecimento de pagamento de alguma parcela mensal, o que gera acréscimos moratórios. Existe, porém, a opção de pagamento em dez parcelas.

Boletos

Em 2023, assim como nos anos anteriores, não haverá envio mensal de boletos de pagamento do IPTU para os contribuintes que não efetuarem o pagamento à vista. Os contribuintes vão receber inicialmente a notificação de lançamento do imposto com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela.

Quem optar pelo parcelamento receberá, em um único formulário, todos os boletos para pagamento das parcelas seguintes. Esses boletos poderão continuar a ser pagos mensalmente, conforme os vencimentos.

O pagamento, à vista ou parcelado, poderá ser efetuado por meio de segunda via do boleto, disponível a partir do dia 15 de janeiro no site.

LEIA TAMBÉM: