Confira os números da Quina com prêmio de R$ 7,5 milhões

Quem estiver com a sorte em alta nesta quinta-feira pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões da Quina, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira:

03, 28, 34, 37, 46

ÚLTIMO SORTEIO

Ninguém acertou as cinco dezenas mágicas da Quina no sorteio de ontem, mas 104 apostadores fizeram a quadra (quatro dezenas) e vão receber R$ 4.456,15. Outros 7.022 marcaram o terno (três números) e levarão para casa R$ 62,85 cada.

O primeiro sorteio da Dupla Sena está com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão, de acordo com a Caixa. Já quem acertar as dezenas do segundo sorteio pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 52,9 mil.

Confira as dezenas sorteadas para a Dupla Sena desta quinta-feira:

1º sorteio

04, 05, 11, 21, 27, 30

2º sorteio

04, 08, 17, 30, 43, 47