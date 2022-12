‘Ator golpista’: Preso suspeito de encenar próprio sequestro para tirar dinheiro de familiares

Um homem de 37 anos foi preso suspeito de simular o próprio sequestro para tirar dinheiro de seus familiares. O caso aconteceu em Cuiabá, em Mato Grosso, no último domingo (25), quando o rapaz “desapareceu” ao sair da casa de um amigo e entrar em um veículo desconhecido.

Segundo o “UOL”, com informações da polícia, o valor solicitado para a “libertação” era de R$ 1.500. O suspeito chegou a mandar mensagens de áudio para familiares chorando e afirmando que era “brutalmente agredido” pelos “sequestradores”.

Confissão

Depois do pagamento do resgate, o rapaz foi libertado sem nenhum sinal de agressão. Após depoimentos contraditórios à polícia, ele confessou a farsa e revelou que contou com a ajuda de um amigo para executar o plano.

Os dois foram presos em flagrante por extorsão. As identidades, porém, não foram reveladas.

