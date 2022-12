A dois dias da virada, Anchieta-Imigrantes já tem congestionamento no sentido litoral

Quem planeja descer para o litoral para passar o Ano Novo deve programar sua viagem para evitar ficar horas parado no trânsito. Quem se adiantou e encarou a estrada rumo ao litoral pela rodovia dos Imigrantes nesta quinta-feira já está sentindo os efeitos do congestionamento.

De acordo com a Ecovias, a estrada está congestionada entre os quilômetros 32 e 43 em função do alto fluxo de carros descendo para as praias. Já na Anchieta, o trânsito está parado entre os km 31 e 35, também pela grande quantidade de carros rumando ao litoral.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está funcionando em Operação Descida 7x 3, com motoristas usando as pistas norte e sul da Via Anchieta e a pista sul da Imigrantes para descer e somente a pista norte da Imigrantes para subir.

Desde a última terça-feira, de acordo com a concessionária, 234.223 carros já passaram pelo sistema Anchieta-Imigrantes em direção à Baixada Santista. Na manhã desta quinta, segundo a Ecovias, estavam descendo 5,9 mil veículos por hora.

CHUVA E NEBLINA

Em função da neblina, estão bloqueadas as alças da Anchieta no km 39 sul e km 40 norte com acesso a Interligação Planalto sentido Imigrantes, a alça da Imigrantes para interligação no km 42 sentido Anchieta e alça de retorno km 40+200 sentido Litoral.