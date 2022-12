Vídeo: chuva de granizo deixa estrada branca em Santa Catarina

Além das chuvas intensas que tem caído em todo o Estado de Santa Catarina, causando deslizamentos e alagamentos em diversas cidades, nesta terça-feira moradores da região do meio-oeste registraram uma chuva de gelo tão intensa que a estrada ficou completamente branca, como se tivesse nevado no local.

Em vídeo postado nas redes sociais, um internauta mostra o momento em que as pedras de granizo começam a cair, obrigando vários carros a pararem. Ele ainda pega do chão uma pedaço de gelo maior que uma bola de gude. “Graúda as pedras, muitos estragos”, diz.

🇧🇷🚨⛈☃️ Forte chuva de granizo atingiu a região de Videira, em Santa Catarina, Brasil. pic.twitter.com/wOMyssurX3 — Regina Right🇧🇷🇮🇹 (@Reginaright22) December 27, 2022

Toda a região tem previsão de tempestades intensas nesta quarta-feira e a Defesa Civil do estado emitiu um alerta para o risco de alagamentos, deslizamentos e enxurradas em toda a região.

Balneário Camboriú

A prefeitura do Balneário Camboriú já conseguiu limpar as ruas e praias após a forte enchente que atingiu a cidade antes do Natal,

Vários vídeos que circulam pela Internet mostraram as ruas e os carros completamente tomados pelas águas, para desespero dos moradores e dos motoristas.

Em uma das imagens compartilhadas pelos Internautas nas redes um jovem pratica surf nas águas da enchente com uma prancha de bodyboard, segurando-se na traseira de um motociclista. Veja a imagem: