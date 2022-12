Musa fitness é presa após aplicar golpe pela 11ª vez em joalheria e atropelar segurança, em São Paulo

A personal trainer Andrea Luciana Zaude, que também é modelo e ex-fisiculturista, foi presa em flagrante após aplicar o 11º golpe contra a mesma joalheria de um shopping na Zona Norte de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, ao tentar deixar o local, a musa fitness atropelou um segurança do estabelecimento. A mulher já é investigada em mais de 40 inquéritos por vários crimes, entre fraudes e estelionato, cometidos desde 2011.

De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), Andrea entrou no site da joalheria e escolheu algumas peças, avaliadas em R$ 13 mil. Depois, ela fez um falso pagamento via Pix e esteve no estabelecimento na tarde de terça-feira (27) para retirar as joias. No entanto, funcionários da loja perceberam que o mesmo esquema foi utilizado por ela outras 11 vezes e acionaram os seguranças do shopping.

Ao tentar deixar o local em um carro de luxo, ela acabou atropelando um dos seguranças que tentavam impedir sua fuga. O homem sofreu fraturas na perna e foi socorrido pelos colegas de trabalho.

Depois disso, uma equipe da Polícia Militar que estava nas imediações foi avisada e identificou o carro da personal trainer seguindo pela Rua Voluntários da Pátria. Ela recebeu vários avisos de parada, mas só foi detida quando já estava na Rua Amaral da Gama, no bairro de Santana.

Assim, ela foi presa em flagrante e levada para a delegacia. No local, acabou autuada por tentativa de homicídio contra o segurança.

A defesa de Andrea não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Carro em que estava a personal trainer Andrea Luciana Zaude, que atropelou um segurança após aplicar golpe em uma joalheria, em São Paulo (Divulgação/Polícia Civil/Deic)

Histórico de golpes

Conforme a Deic, a dona da joalheria disse que, desde setembro deste ano, já teve prejuízos de mais de R$ 40 mil por causa dos golpes aplicados pela personal trainer no local. Ela teria feito 11 compras e efetuado pagamentos falsos. Na hora de retirar as joias, ela apresentava os comprovantes de Pix, no entanto, os valores não tinham sido, de fato, transferidos para a loja.

Mas esses não são os únicos golpes pelos quais Andrea é investigada. Ainda segundo a Deic, ela já responde há mais de 40 processos por crimes como estelionato tentado e consumado, tentativa de homicídio e desobediência.

Segundo as ocorrências, ela costumava abastecer o carro em postos e sair sem pagar, efetuava compras em diversos estabelecimentos e apresentava comprovantes de pagamento falsos, alugava imóveis e não pagava, além de fazer procedimentos em salões de beleza e também não quitar os valores devidos, entre outros golpes.

Andrea passou por uma audiência de custódia ainda na terça-feira e a prisão dela foi convertida em preventiva.

