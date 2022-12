Com medo de bomba, moradores do DF chamam a polícia por mochilas abandonadas

Pela primeira vez na história recente do Brasil, a posse de um presidente gera temores sobre a possibilidade de um atentado terrorista e um clima de tensão toma conta das autoridades do Distrito Federal, que somente nos últimos cinco dias tiveram que lidar com cinco chamados sobre possíveis ameaças de bombas.

Pelo menos dois casos se confirmaram e fizeram com que o Esquadrão de Bombas da Polícia Militar entrasse em ação. Na primeira, na véspera de Natal, um motorista de caminhão-tanque acionou a polícia quando notou uma caixa sobre o último eixo do veículo, estacionado próximo ao Aeroporto de Brasília. Dentro havia um explosivo com detonador para ser acionado remotamente.

Após investigações, a polícia prendeu o empresário George Washington de Oliveira, 54 anos, que confessou ser responsável pela bomba e indicou um comparsa, que está foragido. Segundo ele, a explosão tinha a intenção de “causar caos” antes da posse do novo presidente.

No domingo, o esquadrão antibomba novamente foi mobilizado para a região de Gama, onde foi encontrado um artefato explosivo pesando 40 quilos. A polícia investiga se tem ligação com a tentativa de atentado de George Washington.

Mochilas suspeitas

Após a confirmação do caso no aeroporto, o clima de tensão tomou conta dos moradores do Distrito Federal e qualquer caixa ou mochila abandonada passou a ser ‘suspeita’.

No sábado, uma mochila deixada perto da Base Aérea de Brasília mobilizou as equipes de segurança por suspeitas de tratar-se de outra bomba, mas dentro foi encontrado apenas uma garrafa de água mineral.

Ontem (terça-feira), novamente a polícia foi acionada por moradores devido a uma mochila abandonada próximo ao Setor Hoteleiro Norte da cidade e novamente a ameaça de bomba foi descartada.

Diante dos fatos, autoridades e integrantes do futuro governo Lula decidiram reforçar a segurança no dia da posse, com o uso da Força Nacional e de mais de mil policiais federais. Nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a suspensão do porte e transporte de armas de fogo em todo o Distrito Federal entre hoje e o dia 2 de janeiro.