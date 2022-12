Cliente mata chapeiro a pauladas em briga após receber sanduíche ‘mal feito’, em São Paulo

Um chapeiro de 45 anos foi morto a pauladas por um cliente da padaria em que trabalhava, em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito reclamou sobre um x-salada “mal feito” e os dois começaram a discutir. A briga continuou fora do estabelecimento e a vítima acabou sendo agredida com pedaços de pau. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (23). Conforme a ocorrência, o cliente chegou até a padaria e pediu pelo sanduíche. Ele não gostou do resultado do lanche e foi reclamar com o chapeiro. Testemunhas disseram que eles começaram a trocar ofensas e que o consumidor parecia estar embriagado.

Um tempo depois, o cliente foi embora para a casa em que mora, que fica nas proximidades da padaria. O chapeiro, então, finalizou seu expediente e, depois que saiu do estabelecimento, teria ido até a residência do desafeto. Lá, uma nova briga foi iniciada, quando o homem acabou atacado a pauladas.

Uma testemunha contou à polícia que o cliente acusava o chapeiro de ter desrespeitado a sua mãe. Por isso, ele teria dado uma surra nele. A vítima sofreu vários ferimentos na cabeça, sangrava muito e chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu antes de ser levada ao hospital.

A Polícia Militar foi acionada e procurou pelo cliente, mas ele tinha deixado o local. De toda forma, ele foi identificado e um pedido de prisão expedido pela Justiça.

O homem acabou preso na terça-feira (27), quando procurou uma delegacia e se entregou. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil.

