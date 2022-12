VÍDEO: Bebê de apenas 1 mês morre em acidente de trânsito; motorista que causou colisão havia bebido

Um bebê de apenas 1 mês e 15 dias morreu após o carro em que estava com os pais ser atingido por um veículo conduzido por um homem que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. O caso aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no último sábado (24), véspera de Natal.

Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento exato em que a colisão acontece. As imagens são fortes:

O SBT Rio teve acesso ao momento do acidente que matou o bebê Davi, de apenas 45 dias, em Niterói. Nas imagens é possível ver o carro da família sendo atingido violentamente por outro veículo em alta velocidade, dirigido por Lucas Motta Azeredo Araújo.



Carro foi arrastado

O pai do bebê, Vinícius Pelegrino, disse que o motorista do outro veículo estava em alta velocidade. O carro em que a família estava foi arrastado por metros após a colisão.

“Meu carro devia estar a uns 20, 30 km por hora. Eu não consigo dizer a velocidade que ele [o outro condutor] estava. Mas ele me jogou a uns 8, 10 metros para frente”, disse Pelegrino, em entrevista à TV Globo no Rio.

Yasmin, mãe do pequeno Davi, também ficou ferida no acidente e precisou levar 20 pontos na cabeça.

O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu). O condutor que causou a colisão vai responder em liberdade por homicídio culposo e por lesão corporal culposa.

