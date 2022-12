Veja programação: Réveillon deve reunir cerca de 2 milhões na Avenida Paulista

Após dois anos de pandemia e isolamento social, a avenida Paulista, em São Paulo, voltará a sediar a festa de Réveillon promovido pela Prefeitura.

A estrutura está sendo montada entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra e terá 16 metros de largura, 20 de profundidade e 8 de altura, maior que nos anos anteriores. Logo após a realização do evento, a estrutura começa a ser desmontada para liberar o trânsito no local. Diversas linhas de ônibus foram alteradas e só retornam ao itinerário normal depois do dia 5 de janeiro.

Com o tema “O Momento do Reencontro”, a comemoração deste ano terá a tradicional queima de fogos e deve reunir, de acordo com previsões da administração municipal, pelo menos 2 milhões de pessoas.

Confira a programação completa: