Vai correr na São Silvestre? Kits começam a ser distribuídos nesta terça

O ano está chegando ao fim, mas um último evento ainda está no calendário da cidade de São Paulo: a tradicional Corrida de São Silvestre. E quem vai participar precisa ficar atento: os kits já começaram a ser distribuídos.

São 32 mil pessoas inscritas para a 97ª edição da corrida. Os kits estão disponíveis para retirada até a próxima sexta-feira (30), no Centro de Convenções (Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana).

Quem for retirar entre terça (27) e quinta-feira (29), deve comparecer ao local das 9h às 20h. Já quem agendou a retirada para o último dia, tem apenas até às 17h, mas vale lembrar que a organização pede que quem puder antecipe, pois o último dia costuma ter maior concentração de pessoas de outras cidades.

É necessário apresentar um documento original com foto (RG, RNE, CNH ou passaporte) - para pedir que terceiros retirem, consulte o regulamento no site oficial.

A organização também avisa que não fará a entrega dos kits no dia da prova nem após o circuito.

A corrida

Segundo os organizadores, a edição deste ano conta com nomes conhecidos do meio atlético, como Giovani dos Santos, José Márcio Leão e Ederson Vilela. Este último, inclusive, já ganhou medalha de ouro nos 10 mil metros dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019. A São Silvestre figura como uma das corridas mais importantes do mundo, sendo a maior de toda a América Latina.

O percurso começa na Avenida Paulista, na esquina com a Rua Augusta, e passa por bairros como Pacaembu, Barra Funda, Campos Elíseos, República e Bela Vista, terminando com a subida da Avenida Brigadeiro Luís Antônio em direção à Avenida Paulista. O ponto de encerramento é em frente ao prédio da Gazeta.

A corrida terá diferentes horários de início: às 7h25 para cadeirantes, 7h40 para elite feminina e 8h05 para elite masculina, pelotão premium, cadeirantes com guia e pelotão geral.

