Sortudo de Santo André leva R$ 1,2 milhão da Lotofácil; veja os números sorteados

Lotofácil volta a ser sorteada hoje com prêmio de R$ 1,5 milhão

Um apostador de Santo André, no ABC Paulista, faturou sozinho a faixa principal do concurso 2698 da Lotofácil, que foi realizado na noite de segunda-feira (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, ele levou para casa a bolada de R$ 1.247.939,61.

Veja os números de segunda-feira:

01, 02, 03, 04, 05

08, 09, 10, 12, 17

20, 22, 23, 24, 25

Ao todo, 273 apostadores acertaram 14 números e vão receber, cada um, prêmio de R$ 1.369,25. Outros 10.370 jogadores marcaram 13 pontos e ganharam R$ 25.

Loteria volta hoje

A Lotofácil volta a ser sorteada na noite desta terça-feira (27), com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Quem quiser arriscar um palpite tem até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou apostar pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece a partir das 20h.

Basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

LEIA TAMBÉM: