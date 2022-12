Quina de hoje paga R$ 5,1 milhões; confira os números sorteados

O apostador que acertar os cinco números sorteados para a Quina nesta terça-feira vau passar o Ano Novo R$ 5,1 milhões mais rico, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina nesta terça-feira:

33, 50, 57, 75, 77

Ontem saiu no RJ

No sorteio desta segunda-feira, um apostador da cidade do Rio de Janeiro ganhou sozinho o prêmio de R$ 5.183.715,09 do concurso 6034. Além dele, 76 pessoas marcaram a quadra (quatro pontos) e vão receber R$ 5.901,11. Já o terno (três acertos) vai pagar R$ 66,79 a 6.395 apostadores. Os números de ontem foram 04, 12, 30, 45, 55.

Confira também os números da Dupla Sena

Hoje tem também sorteio da Dupla Sena, que no primeiro sorteio pagará ao apostador que acertar as seis dezenas um prêmio de R$ 980 mil. Para o segundo sorteio, o prêmio é estimado em R$ 51,6 mil

Veja os números sorteados

1º sorteio

03, 17, 22, 24, 30, 45

2º sorteio

04, 25, 28, 30, 44, 47