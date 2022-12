Prefeitura de São Paulo oferece 200 vagas de emprego; inscrições vão até amanhã

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), está com processo seletivo aberto para mais de 200 vagas de emprego nas áreas de comércio, serviços e construção civil. As inscrições podem ser feitas online, até quarta-feira (28), pelo Portal Cate ou presencialmente em qualquer uma das 26 unidades físicas da rede.

Entre as oportunidades, são oferecidos salários entre R$ 991, para trabalho intermitente, e R$ 3 mil ao mês. Os postos com maior volume de vagas são de atendente, tanto de lojas como de lanchonetes.

Para auxiliar de limpeza são 43 oportunidades com ganhos entre R$ 1.304 a R$ 1.816. Os candidatos precisam ter o Ensino Fundamental e, para algumas posições, não será necessária experiência anterior.

Quem atua como controlador de acesso tem a oportunidade de concorrer a 16 vagas com salário a partir de R$ 1.185, sendo necessário ter escolaridade compatível com o cargo.

Para repositor de mercadoria, os rendimentos giram entre R$ 1.327 e R$ 1.539, não necessitando de conhecimento prévio na atividade. O Ensino Médio é requisito obrigatório.

Na área da construção civil há vagas para mestre de obras, pedreiro, eletricista, carpinteiro com salários de até R$ 3 mil. Há necessidade de experiência e escolaridade a partir do Ensino Fundamental completo.

Oportunidade no Cate Central

Na quarta-feira já será possível participar de processos seletivos específicos para vagas de conferente de mercadorias e atendente de lanchonete, sem necessidade de experiência prévia, no Cate Central da Avenida Rio Branco, 252. O perfil solicitado são de candidatos que se formaram no Ensino Médio ou ainda estão cursando, sem necessidade de experiência. O encaminhamento para a entrevista já é feito no mesmo dia. Para conferente de mercadorias, será às 10h30. Para atendente de lanchonete, às 13h30. No total, são 30 vagas ofertadas.

Para se inscrever é necessário ter em mãos o RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

LEIA TAMBÉM: