Prainha onde família morreu afogada não tem aviso de perigo, dizem frequentadores

Quem frequenta a prainha do Rio Tietê, em Dois Córregos, no interior de São Paulo, onde cinco pessoas de uma mesma família morreram afogadas no último sábado (24), afirma que o local não tem aviso de perigo.

Ademar Santana, morador do local, reforçou ao “G1″ que faltam placas de sinalização. “Tem vários locais aqui de perigo, não só nesse condomínio, mas em outros também, porque isso acontece. As pessoas não sabem. Acabam, numa aventura, na emoção, entrando na água sem saber do risco que estão correndo.”

De acordo com Armando Galante, presidente da Associação de Moradores do Condomínio Recanto Feliz, local onde a família estava hospedada, as vítimas foram alertadas no dia anterior à tragédia sobre a área. Também ao “G1″, ele contou que, normalmente, os banhistas costumam ficar do lado direito da prainha, que é mais raso, mas a família estava do lado esquerdo.

Manoel de Oliveira, sobrevivente da tragédia, garantiu que não havia nenhum aviso de perigo à vista. “Disseram que tem um aviso, mas está encoberto pela água, talvez devido à época de chuvas. Mas, se tivesse um aviso, teria de estar do lado de fora. Foi questão de segundos. Uma hora estava todo mundo junto, na outra não tinha chão para ninguém.”

O que dizem as autoridades

O presidente da Associação de Moradores do condomínio informou que o local onde ocorreu o afogamento é uma área de preservação ambiental, administrada pela AES Brasil, empresa responsável por algumas hidrelétricas da região.

A AES Brasil informou que o acidente ocorreu fora da zona de segurança da barragem operada por ela.

Já a Prefeitura de Dois Córregos disse que todos os serviços em áreas de condomínios são de responsabilidade da associação de proprietários de cada local.

Como tudo aconteceu

A tragédia aconteceu quando as vítimas tentavam socorrer uma das crianças. A família nadava no local, conhecido como Baixão da Serra. Segundo o Corpo de Bombeiros de Jaú, a crianças foi para uma parte mais profunda do rio e começou a se afogar. Ao tentar ajudar, a família também acabou se afogando.

As vítimas são: Cynthia Silva dos Santos, 25 anos, mãe das crianças; Kervellin Wallace da Silva, 29, pai das crianças; Nicolly Luize Dias da Silva, 9, filha mais velha; Emily Camile Dias da Silva, 3, filha mais nova; e Denise Aparecida Dias da Silva, 51, avó das crianças.

