Polícia quer saber se bomba de 40 kg encontrada em mata no Distrito Federal seria usada em ato terrorista

Uma segunda bomba encontrada em um matagal do Distrito Federal no domingo acendeu a luz de alerta das autoridades sobre a possibilidade de um segundo plano de atentado terrorista durante a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

O material explosivo encontrado em uma área de mata da Gama pesava cerva de 40 kg e estava abandonado com mais dois coletes à prova de bala. O artefato foi detonado pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope). A polícia investiga como esse explosivo chegou ao local e se a pessoa que o descartou tem ligação com a prisão do empresário George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos.

Sousa é acusado de plantar uma bomba no eixo de um caminhão-tanque que carregava 63 mil litros de querosene de aviação ao lado do aeroporto do Distrito Federal. A intenção do ataque, segundo o empresário, era “criar caos” nos dias que antecedem a posse do presidente eleito. O próprio Souza afirmou à polícia que o plano inicial do atentado era explodir a subestação de energia de Taguatinga. A bomba deveria explodir por controle remoto, mas a polícia encontrou e desativou a bomba antes que o atentado se consumasse.

George Washington teve prisão preventiva decretada. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), ele participou de uma “engenharia criminosa” utilizando artefatos explosivos.

Os investigadores agora procuram o eletricista Alan Diego Rodrigues, de 32 anos, que segundo o empresário, teria pego a bomba com ele e estaria envolvido na tentativa de atentado. A polícia acredita que ele também possa jogar luz sobre os explosivos encontrados abandonados na mata em Gama.

Assim como Sousa, Alan estaria envolvido com o movimento de apoiadores do presidente Bolsonaro que estão acampados em frente ao Quartel-General do Exército, no Distrito Federal.