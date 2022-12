Licenciamento 2022: sexta-feira é último dia para carro com placa de SP final 0 quitar

Acaba nesta sexta-feira o prazo para donos de veículos com placa de São Paulo final 0, que ainda não regularizaram a documentação, quitarem o licenciamento anual obrigatório referente ao ano de 2022.

A partir de segunda-feira (dia 1º), os carros que forem flagrados rodando sem o licenciamento pago serão guinchados para o pátio do Detran.SP, o proprietário será multado em R$ 293,46 e levará sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Para quitar o débito, o contribuinte deverá efetuar o pagamento em qualquer pago credenciado, diretamente no caixa de autoatendimento, usando apenas os números do Renavan. É possível ainda pagar em casas lotéricas ou pelo Internet Banking. A taxa única para carros novos e usados é de R$ 144,86.

LEIA TAMBÉM: Hotel pega fogo no litoral de SC; desesperados, hóspedes pulam de janelas para se salvar

IMPORTANTE

O sistema bancário não está autorizado a receber o licenciamento de veículos que tenham pendências junto ao Detran, como multas e parcelas atrasadas do IPVA. Nestes casos, será necessário primeiro quitar os atrasados para somente depois pagar o licenciamento.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Bebê de apenas 1 mês morre em acidente de trânsito; motorista que causou colisão havia bebido

e-CRLV

Desde 2020 o Detran não envia mais para as residências dos contribuintes do comprovante de pagamento do licenciamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Agora o documento é digital e para tê-lo basta fazer o download e impressão do documento após a quitação. O download pode ser feito nos portais do Detran.SP, no Poupatempo e no portal de Serviços do Senatran.