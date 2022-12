Hotel pega fogo no litoral de SC; desesperados, hóspedes pulam de janelas para se salvar

Um incêndio atingiu um hotel em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, na madrugada da última segunda-feira (26). Ao menos 40 pessoas estavam no local e 14 se feriram. Um homem que teve 90% do corpo queimado não resistiu aos ferimentos e morreu.

A vítima, de 38 anos e que não teve a identidade revelada, chegou a ser socorrida ao Hospital São José, em Joinville, mas veio a óbito. A confirmação ocorreu nesta manhã.

O início do fogo

O fogo teve início por volta de 5h. A suspeita é de que as chamas tenham começado na televisão da recepção devido a uma pane elétrica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns hóspedes jogaram colchões pelas janelas e pularam do prédio, desesperados.

O prédio chegou a ser evacuado pelas escadas e por uma escada móvel colocada pelos Bombeiros Voluntários do lado de fora do hotel. Mais de 7 mil litros de água foram utilizados para combater as chamas.

A maioria das vítimas estava dormindo no momento em que o fogo começou e inalou fumaça.

Um homem de 56 anos, que teve 40% do corpo queimado, seguia internado nesta manhã, com quadro clínico considerado estável.

