Cantora sertaneja Rosy Mel morre em acidente após briga de trânsito em rodovia, em Goiás

A cantora sertaneja Rosy Mel, de 29 anos, morreu em um acidente de trânsito na GO-306, em Mineiros, Goiás, no último domingo (25). Ela estava no veículo com o cunhado, Adalberto Gomes Macedo, de 33, que também não resistiu aos ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro saiu da pista depois de uma briga envolvendo um motociclista e colidiu contra uma cerca.

O caso aconteceu no dia do Natal, por volta das 17h.Testemunhas relataram aos bombeiros que Adalberto conduzia o veículo que, além dele e de Rosy, levava mais duas pessoas. Em um certo momento, ele se desentendeu com um motociclista que seguia no mesmo sentido da rodovia e uma discussão foi iniciada. Foi quando o condutor perdeu o controle, saiu da pista e atingiu a cerca, deixando o carro destruído.

Rosy morreu ainda no local. Já o cunhado dela, os demais ocupantes do carro e o motociclista envolvido foram socorridos. No entanto, após dar entrada na unidade de saúde, Adalberto também faleceu.

Não há mais detalhes sobre o motivo da briga. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) e já foram liberados para o sepultamento.

Acidente após briga de trânsito matou cantora sertaneja Rosy Mel e o cunhado dela, em Mineiros, Goiás (Reprodução/Redes sociais)

Quem era Rosy Mel?

Rosivane Santos Silva, a Rosy Mel, morava em Mineiros, onde também estudava direito. Em seu perfil no Instagram, ela era seguida por 12,9 mil seguidores.

Em sua última postagem, ela falou sobre a busca por sonhos e ressaltou que “a vida é um espetáculo” (veja abaixo).

“Um problema ou uma situação ruim que acontece em sua vida, não significa que é o fim, que acabou, muito pelo contrário. Se algumas vezes a tempestade parece nunca ter fim, lembre-se que depois da tempestade vem a calmaria, continue sendo forte, como tem sido até agora. Não desista de seus ideais, seguindo seu rumo, conhecendo novas rotas, sempre em frente, sem nunca pensar em desistir. Desistir dos sonhos é abrir mão da felicidade, então jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida. A vida é um espetáculo”, escreveu a cantora.

Nos comentários da publicação, muitos dos seguidores dela lamentaram a morte. “Do pó viemos ao pó retornaremos. Que Deus conforte sua família que ficou nesse plano. Que sua passagem seja de luz. Meus pêsames”, escreveu uma fã.

“Ainda não caiu minha ficha”, destacou outra. “Como você sempre me dizia: lindíssima. Vai deixar saudades”, ressaltou mais uma seguidora.

