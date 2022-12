Última segunda-feira de 2022 terá chuva a qualquer hora e temperaturas amenas em SP, mostra previsão

A última segunda-feira de 2022 (26) terá chuva a qualquer hora e temperaturas amenas na cidade de São Paulo, indica a previsão meteorológica do Climatempo.

O paulistano pode esperar sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, além das precipitações - há 90% de chances de chuvas de 35mm.

Os termômetro variam entre 19ºC e 26ºC, com pico registrado ao meio-dia.

A umidade do ar varia entre 48% e 88%.

Ainda segundo a previsão, o sol se põe às 18h54.

Previsão para terça-feira

Amanhã (27), o termômetro sobem e podem alcançar os 28ºC, às 14h. A mínima fica na casa dos 20ºC, até as 2h da manhã.

Assim como hoje, haverá sol com muitas nuvens ao longo do dia. Períodos de nublado serão observados, com chuva a qualquer hora no volume de 30mm.

A umidade do ar parte de 49% e chega a 78%.

O sol vai nascer às 5h19h e se despedir da Capital às 18h55.

