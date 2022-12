Psicóloga de 27 anos que sofreu dois AVCs passa mal durante exame e morre, em GO; entenda o caso

A Polícia Civil investiga a morte da psicóloga Bruna Nunes de Faria, de 27 anos, que passou mal enquanto se preparava para fazer uma ressonância magnética em uma clínica particular, em Goiânia, Goiás. Um relatório médico emitido pela unidade de saúde diz que ela sofreu uma parada cardiorrespiratória logo depois de tomar o contraste. A jovem, que sofreu dois AVCs (Acidente Vascular Cerebral) há pouco mais de um mês, fazia os exames exatamente para descobrir as causas.

A morte de Bruna ocorreu no último 21, no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) Unidade II, que fica no Setor Marista. Conforme reportagem do site G1, a psicóloga relatou um mal estar e falta de ar logo depois de receber 10 ml de contraste na veia.

A jovem foi, então, retirada da máquina de ressonância magnética e levada para uma sala de recuperação. Segundo o relatório médico, ela apresentou uma “piora clínica súbita” e cianose, indicando a falta de oxigenação no sangue. Assim, a equipe tentou fazer sua reanimação durante 40 minutos, mas ela não resistiu e morreu.

“Paciente evoluiu logo em seguida com PCR (pardara cardiorrespiratória) em assistolia. Realizado IOT (intubação orotraqueal) mais manobra de RCP (ressuscitação cardiopulmonar), sendo realizado 3 ciclos com administração de 2 ampolas de adrenalina”, destacou o documento emitido pela clínica.

Em nota enviada ao G1, a defesa de Ary Monteiro, responsável pela clínica, lamentou a morte da paciente e disse que aguarda o resultado do laudo com a causa da morte. “Nos solidarizamos com os familiares e amigos da paciente e seguimos à disposição para prestar toda a assistência necessária”, destacou o texto.

“Reforçamos que em nossos exames são adotados elevados padrões de segurança, com acreditação em grau máximo e procedimentos certificados pelas autoridades do setor, sempre buscando garantir o bem-estar e a saúde de nossos pacientes, valores que sempre fizeram parte da história da clínica”, concluiu a nota.

Psicóloga Bruna Nunes de Faria, de 27 anos, sofreu dois AVCs e fazia exames para descobrir a causa quando passou mal e morreu, em Goiânia (Reprodução/Instagram)

Dois AVCs

Familiares da psicóloga contaram que, há quase 50 dias, ela sofreu dos AVCs. Por isso, passava por uma bateria de exames para tentar descobrir o que causou os problemas de saúde. A ressonância magnética que ia analisar o coração dela já seria o último deste check-up.

“Vi minha filha morrer. Ela ficou com o corpo roxo. A última coisa que ela falou foi: ‘Estou sem ar’. E não falou mais nada”, contou Jane Alves, mãe da paciente, ao G1.

Jane afirma que há suspeita de que Bruna teve um choque anafilático, que seria uma reação alérgica grave, após a aplicação do contraste.

A causa precisa da morte, no entanto, ainda será revelada pela autópsia feita pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como morte suspeita e é apurado pela polícia.

LEIA TAMBÉM: