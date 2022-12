Motorista encontra lentidão em rodovias paulistas nesta segunda-feira

O motorista que deixa a capital paulista nesta manhã de hoje (26) encontra pontos de lentidão em algumas das principais rodovias do estado de São Paulo. Os dados foram levantados por volta das 10h de hoje.

Na Rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, há vários pontos de lentidão ou de tráfego intenso de veículos. No sentido Rio de Janeiro, há lentidão entre os quilômetros 165 e 160, próximo a Jacareí; entre os quilômetros 138 e 127, próximo a São José dos Campos; entre os quilômetros 112 e 111, próximo a Taubaté; e entre os quilômetros 236 e 228, em Piraí. No sentido oposto, com destino a São Paulo, o tráfego é intenso entre os quilômetros 179 e 184, em Nova Iguaçu; e entre os quilômetros 126 e 127, em Caçapava.

Na Rodovia dos Imigrantes, há lentidão entre os quilômetros 39 e 43 e entre os quilômetros 49 e 53, sentido litoral paulista por excesso de veículos. Já na Rodovia Anchieta, há lentidão entre os quilômetros 60 e 61 por causa de obras. No sentido capital não há pontos de lentidão nesse momento.

Já na Rodovia Governador Carvalho Pinto, há um ponto de lentidão sentido interior entre os quilômetros 70 e 77.

O motorista também encontra lentidão na Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, entre os quilômetros 523 e 525, em Barra do Turvo, devido ao alto fluxo de veículos.

No sistema Anhanguera/Bandeirantes, há congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes sentido interior-capital entre os quilômetros 57 e 53, em Jundiaí. Também há congestionamento na chegada à capital, entre os quilômetros 15 e 13, reflexo de congestionamento na Marginal Tietê. No sistema Raposo Tavares/Castello Branco, há lentidão na rodovia Castello Branco, sentido capital, entre os quilômetros 15 e 13.

Nas rodovias Ayrton Senna, Tamoios e Fernão Dias o tráfego de veículos ocorre de forma normal, em ambos os sentidos.