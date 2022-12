Jovem com paralisia cerebral é estuprada dentro de casa na véspera do Natal

Uma mulher de 24 anos foi estuprada pelo próprio cunhado dentro de sua casa na véspera do Natal, em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Detalhe: a vítima é portadora de paralisia cerebral.

O Boletim de Ocorrência foi registrado pelo pai, que disse ter sido informado pela filha do que havia ocorrido na tarde do dia 24, no momento em que não havia ninguém em casa.

Segundo a jovem, o cunhado entrou na casa da família e a agarrou pelo braço, arrastando-a para o quarto, onde a estuprou. Ela disse que o rapaz, que tem apenas 22 anos, se assustou quando viu sangue no lençol da cama e fugiu correndo.

A mulher foi levada ao pronto-socorro onde foi atendida e encaminhada ao hospital para realização de exames ginecológicos, onde os médicos confirmaram que a vítima tinha pequenas lacerações na genitália, confirmando o estupro.

O cunhado estuprador foi encontrado pela polícia enquanto andava pela avenida São Paulo, no centro da cidade e preso em flagrante. Ele ficará preso e à disposição da Justiça enquanto aguarda julgamento.

MORADOR DE RUA

Um morador em situação de rua foi encontrado morto na manhã de Natal, no domingo, em São Vicente, no litoral de São Paulo, com sinais de espancamento.

De acordo com a polícia, que foi acionada por um morador, o homem, cuja identidade ainda não foi identificada, estava caído no chão com um cobertor e apresentava vários hematomas em todo o corpo, sinal de que havia sido espancado.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou no local que ele já estava morto.

O caso será investigado pelo Setor de Homicídios da Delegacia Seccional de Praia Grande.