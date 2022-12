Grave acidente mata bebê e outras duas pessoas no Paraná; entenda o que aconteceu

Acidente deixa três mortos em rodovia do Paraná (Divulgação/PRF)

Um grave acidente no km 149 da BR-277, na altura da cidade de Palmeira, no Paraná, matou um bebê e outras duas pessoas no último sábado (24).

Segundo o “UOL”, com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a motorista de um Mobi cinza perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de outro Mobi branco e na parte frontal de um Mercedes-Benz.

Além do bebê e dos dois adultos mortos, outras duas pessoas ficaram feridas em estado grave.

Um quarto veículo - um HB20 - também saiu da pista.

Quem são as vítimas

As vítimas fatais são a condutora do Mobi cinza, de 24 anos, um bebê de dois meses e um homem não identificado. Quem foi hospitalizado em estado grave.

Já os feridos gravemente são uma mulher de 24 anos que estava no Mobi Cinza - mãe do bebê - e o motorista de 42 anos da Mercedes-Benz.

O casal que estava no Mobi branco saiu ileso, divulgou o “UOL”.

