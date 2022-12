‘Foi muito rápido, estávamos brincando’, lembra sobrevivente de tragédia que matou 5 pessoas afogadas

O único sobrevivente da tragédia que matou cinco pessoas da mesma família afogadas no último sábado (24) em uma prainha do Rio Tietê, em Dois Córregos, no interior de São Paulo, contou como tudo aconteceu.

Segundo Manoel de Oliveira, todos brincavam na água quando caíram em uma espécie de “poço”. “Está difícil acreditar no que aconteceu. Você ver pessoas pedindo socorro, e não conseguir”, afirmou o marido de Denise Aparecida Dias da Silva, de 51 anos, uma das vítimas , segundo o “G1″.

“Foi muito rápido, todo mundo encobrindo [pela água]. Estávamos brincando, água na cintura, crianças no colo. Era tipo uma praia, ventando um pouco. Não tinha um metro, um metro e vinte um do outro. Assim que afundamos, minha esposa tentou me dar a mão e empurrar a menina. Tentei tirar, mas não consegui. Só eu que sai”, continuou.

A tragédia

A tragédia aconteceu quando as vítimas tentavam socorrer uma das crianças. A família nadava no local conhecido como Baixão da Serra. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Jaú, a crianças foi para uma parte mais profunda do rio e começou a se afogar. Ao tentar ajudar, a família também acabou se afogando.

As vítimas são: Cynthia Silva dos Santos, 25 anos, mãe das crianças; Kervellin Wallace da Silva, 29, pai das crianças; Nicolly Luize Dias da Silva, 9, filha mais velha; Emily Camile Dias da Silva, 3, filha mais nova; e Denise Aparecida Dias da Silva, 51, avó das crianças. Todos eles eram de Sumaré.

