Filhos de Pelé passam o Natal com o pai e agradecem equipe de hospital, em SP

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, passou o Natal rodeado por familiares. Kely Nascimento, filha do Rei do Futebol, postou fotos nas redes sociais no domingo (25) mostrando os demais filhos do ex-jogador reunidos e fazendo agradecimentos aos profissionais da unidade de saúde.

“Temos sempre muito a agradecer, mesmo passando Natal no Hospital, temos consciência do privilégio que é estar em um hospital como o o Einstein. De ver nosso pai ser tratado por esses profissionais, super competentes e extremamente carinhosos. Não passa um momento em que não nos esquecemos desse privilégio”, escreveu Kely.

“Mesmo na tristeza, temos só que agradecer. Agradecer por estar juntos, agradecer pelo carinho de todos vocês, agradecer por poder estar aqui agora com ele. Feliz Natal, muita saúde, muito amor, muita alegria, muita gargalhadas e muita paixão, hoje e sempre, para todos vocês. Mais uma noite juntinhos com ele”, ressaltou a filha do ex-jogador.

Família de Pelé se reúne no hospital para passar o Natal (Reprodução/Instagram)

Além de Kely e da esposa de Pelé, Márcia Aoki, estiveram no hospital os demais filhos do ex-jogador: Joshua Nascimento, Flávia e Edinho.

“Quase todos. Feliz natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do natal. Agradecemos todos vocês por todo amor e luz que encaminham. Nessa vida louca e surpreendente, eu não seria nada sem eles. Hoje e sempre, feliz natal, feliz tudo”, escreveu Kely sobre a fotografia com a família.

O Rei do Futebol não apareceu nas fotos durante o Natal, mas já esteve em outros cliques divulgados pela filha no hospital.

Estado de saúde

O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein na última quarta-feira (21) informou que o câncer enfrentado pelo ex-jogador progrediu e que sua condição “requer maiores cuidados”.

Kely Nascimento, filha de Pelé, postou foto segurando a mão do pai no hospital (Reprodução/Instagram)

Pelé, que tem 82 anos, está internado desde 29 de novembro para tratar de um câncer diagnosticado em 2021 e de uma infecção respiratória. Ele segue sem previsão de alta.

“Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica”, destacou o boletim médico.

LEIA TAMBÉM: