Dois sortudos acertam a Lotofácil e levam quase R$ 500 mil cada um; veja os números

Dois apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 2697 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de sábado (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Eles são de Simões Filho (BA) e Bom Jardim de Goiás (GO). Segundo a Caixa Econômica Federal, cada um levou pra casa o prêmio de R$ 491.973,61.

Veja os números de sábado:

02, 05, 06, 09, 10

11, 13, 14, 15, 18

19, 20, 21, 22, 25

Ao todo, 254 apostadores acertaram 14 números e ganharam, cada um, prêmio de R$ 1.160,35. Outros 8.204 jogadores marcaram 13 pontos e levaram R$ 25.

Loteria volta hoje

A Lotofácil volta a ser sorteada na noite desta segunda-feira (26), com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Quem quiser arriscar um palpite tem até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou apostar pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece a partir das 20h.

Basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

