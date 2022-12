Cinco pessoas da mesma família morrem afogadas em SP; vítimas tentavam socorrer criança

Cinco pessoas de uma mesma família morreram afogadas no último sábado (24), véspera de Natal, em uma prainha do Rio Tietê, em Dois Córregos, no interior de São Paulo. A tragédia aconteceu quando as vítimas tentavam socorrer uma das crianças.

A família nadava no local conhecido como Baixão da Serra. De acordo com o “UOL”, com informações do Corpo de Bombeiros de Jaú, a crianças foi para uma parte mais profunda do rio e começou a se afogar. Ao tentar ajudar, a família também acabou se afogando.

As vítimas são: Cynthia Silva dos Santos, 25 anos, mãe das crianças; Kervellin Wallace da Silva, 29, pai das crianças; Nicolly Luize Dias da Silva, 9, filha mais velha; Emily Camile Dias da Silva, 3, filha mais nova; e Denise Aparecida Dias da Silva, 51, avó das crianças.

Como tudo aconteceu

A avó tentou salvar os netos e também começou a se afogar. A mãe e o pai das crianças foram em socorro dos três e também afundaram.

Manoel de Oliveira, marido de Denise e que estava na água com as vítimas, deu uma declaração à EPTV. “A gente estava brincando, com água na cintura. Não tinha 1 metro, 1,20 metro de distância de um para o outro. Todo mundo brincando, um jogando água no outro. Foi muito rápido, todo mundo encobrindo [pela água]. Minha esposa [Denise] tentou me dar a mão e passar a menina”, contou.

As vítimas, que eram moradoras de Sumaré, foram resgatadas ainda no sábado. Apenas o pai foi encontrado na tarde de domingo (25).

