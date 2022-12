Você sabe como pagar passagem de ônibus em São Paulo com QR Code? Aprenda aqui

UPM2 anuncia expansão do projeto que possibilita pagamento da tarifa de ônibus via QR Code (Divulgação/Pixabay)

A startup UPM2 anunciou mais uma expansão do projeto que possibilita o pagamento da tarifa de ônibus em São Paulo através do QR Code. Em parceria com a SPTrans, o novo meio de pagamento já está disponível em mais 7 linhas de ônibus da Zona Sul. No total já são 13 linhas que possuem a tecnologia.

Desde o lançamento do projeto, em outubro de 2021, houve um crescimento de 300% no número de usuários que utilizam o pagamento por QR Code.

Confira todas as linhas que aceitam pagamento da tarifa por essa modalidade:

7040/10 - Paraisópolis/Pinheiros- 7040/21

Paraisópolis/Pinheiros- 736I/10

Jd. Ingá/Santo Amaro- 736I/21

Jd. Ingá/Metrô Vila das Belezas- 8025/10

Jd. Rosa Maria/Terminal Vila Sônia- 8038/10

Parque Continental/Lapa- N837/11

Terminal João Dias/CDHU Butantã- 736G/10

Jd. Ingá/Shopping Morumbi

746C/10 - Jd. Taboão/Santo Amaro

8026/10 - Jd. Ingá/Terminal Vila Sônia

746H/10 - Jd. Jaqueline/Santo Amaro

7002/10 - Jd. Rosa Maria/Hosp. das Clínicas- 4031/10

Parque Santa Madalena/Metrô Tamanduateí

Passo a passo

Veja como pagar a tarifa nos ônibus em São Paulo por QR Code: