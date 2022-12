Você sabia que uma doação de sangue pode salvar a vida de até quatro pessoas? Entenda

Campanha natalina do GSH Banco de Sangue incentiva doação mesmo durante as festas de fim de ano Pixabay (Divulgação)

O Natal se aproxima e o clima de solidariedade toma conta de todos. Mas existem alguns serviços que precisam ainda mais de atenção, como a doação de sangue. De acordo com o GSH Banco de Sangue de São Paulo, uma única doação pode ajudar a salvar até quatro vidas. Pensando nisso, a entidade lançou uma campanha natalina para garantir que os doadores continuem a ajudar quem precisa mesmo durante as festas de fim de ano.

A campanha tem como temática “Onde pulsa a esperança, ilumina a vida -- a magia do Natal corre dentro de você”, fazendo uma alusão ao sangue que representa a chance de vida para milhares de pacientes que estão internados nos hospitais e precisam de transfusões.

Como parte desta campanha solidária, doadores e pacientes que marcaram as vidas uns dos outros trocarão mensagens de esperança, que serão depositadas em uma árvore de Natal ornamentada com esses bilhetes.

No momento, todos os tipos sanguíneos são necessários, porém os tipos O+ e O- são os que mais estão em falta, pois os estoques estão 66% abaixo do ideal, o que equivale a uma cobertura bolsas de sangue de apenas 8 dias, quando o período mínimo ideal para que se trabalhe com uma margem de segurança é de 18 dias.

Durante as festas de final de ano, o GSH Banco de Sangue de São Paulo atenderá nos seguintes dias e horários:

Dias 24 e 31, parcialmente, com cadastro até às 15h;

Dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, a unidade estará fechada;

Nos demais dias, o Banco de Sangue funciona diariamente, das 7h às 18h.

Requisitos básicos para doação de sangue:

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc) em bom estado de conservação;

Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

Estar em boas condições de saúde;

Pesar no mínimo 50 kg;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas.

Não é necessário estar em jejum;

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 10 dias;

Não ter tido Sífilis, Doença de Chagas ou AIDS;

Não ter diabetes em uso de insulina;

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.

Critérios específicos para o coronavírus:

Pessoas com diagnostico ou suspeita de covid-19, deverão aguardar 10 dias após completa recuperação e sem o uso de medicamentos;

Pessoas com teste positivo para o coronavírus sem sintomas deverão aguardar por 10 dias após a data da coleta do exame;

Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de covid-19 e/ou realizou isolamento voluntário ou por orientação médica aguardar 10 dias após o último contato/término do isolamento;

Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen.

Serviço:

GSH Banco de Sangue de São Paulo