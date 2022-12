Vai viajar? Confira 10 dicas para ir de ônibus de turismo com segurança e sem transtornos

As festas de fim de ano se aproximam e, com isso, o fluxo de passageiros que buscam viagens em ônibus de turismo também aumenta. De acordo com dados do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de São Paulo (SETPESP), esse ano, a alta deve ser de 40% na comparação com os demais meses do ano, e de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, a entidade lançou a campanha “Busão Legal”, que visa dar dicas sobre como usar o transporte rodoviário com segurança.

Segundo o sindicato, a campanha visa esclarecer que o transporte de passageiros é um serviço público e incentivar o uso das companhias que operam dentro das regras impostas pela legislação atual, o que garante mais segurança aos usuários, qualidade dos veículos, capacitação de motoristas e profissionais, além da modernidade na prestação do serviço.

O presidente da entidade, Gentil Zanovello, disse que é importante que os passageiros saibam que viajar com empresas legalizadas, que mantêm operação nos terminais rodoviários oficiais, proporciona mais conforto e segurança. Isso porque a espera pelo embarque acontece em locais com infraestrutura, a partida do ônibus não atrasa, tampouco há riscos de cancelamentos de última hora, independentemente do número de passageiros a embarcar.

“As viagens contratadas em aplicativos irregulares lideram as reclamações entre os consumidores, especialmente pelo grande volume de partidas atrasadas e viagens canceladas. A alteração da rota, medida praticada por empresas clandestinas que tentam driblar as fiscalizações, é outro problema recorrente entre os passageiros que se arriscam ao embarcar nessas companhias não regulamentadas”, revela Zanovello.

Confira abaixo dicas do ‘Busão Legal’ para uma viagem segura:

Ônibus legalizado

Compre passagens apenas de viações credenciadas e regularizadas. No Estado de São Paulo, a lista de associadas ao SETPESP está disponível no site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), incluindo empresas totalmente regulares, legalizadas e aptas a oferecer o serviço de transporte rodoviário.

Seguro viagem

Verifique se sua viagem conta com seguro. Em casos de sinistro, é importante que a cobertura envolva você e sua família.

Embarque seguro

Escolha empresas que ofereçam locais seguros para o embarque, incluindo a infraestrutura adequada, como os Terminais Rodoviários oficiais. Isso já garante a existência de um esquema de segurança interno, protegendo sua integridade física, especialmente por não ficar exposto com a bagagem na rua até a partida.

As rodoviárias oferecem acesso imediato aos guichês das operadoras que resolvem eventuais problemas e podem remanejar uma viagem, por exemplo. Os terminais mais modernos oferecerem até Salas VIP com banheiros, água e TV para que a espera pelo embarque seja segura e confortável.

Veículos vistoriados

Nos terminais rodoviários, a Artesp verifica se o ônibus em que você vai embarcar está com a manutenção em dia. Outro ponto fundamental é que as jornadas de trabalho dos motoristas também são fiscalizadas rigorosamente. As empresas do Busão Legal obedecem às regras da legislação em vigor.

Compre passagens com antecedência

Adquira as passagens com a máxima antecedência possível e apenas em pontos, sites, aplicativos e revendedores oficiais que ofereçam todas as coberturas e garantias.

Cuidado ao comprar a passagem pela internet

Antes de finalizar um pagamento online, certifique-se de estar no site ou aplicativo correto. Ao optar por um marketplace, escolha os que trabalham com serviços regulamentados ou dê preferência aos recursos oficiais oferecidos pelas viações.

Momento do embarque

Chegue à rodoviária com antecedência, localize a plataforma correta e aguarde o início do embarque. Jamais inicie uma viagem fora dos Terminais Rodoviários oficiais.

Paradas

Durante as paradas de descanso, comuns em viagens mais longas, leve sempre os documentos e objetos de valor com você.

Tecnologia

Antes de viajar, informe-se sobre a empresa escolhida. É importante saber dos investimentos realizados em tecnologia. Ônibus de empresas modernas contam com sistemas de segurança de última geração, incluindo recursos de telemetria, por exemplo, que minimizam as possibilidades de riscos e adversidades.

Cuidados com a bagagem

Fique atento às bagagens, mesmo durante o período de espera. Lembre-se de usar cadeado na mala e nunca a deixe fora do seu campo de visão. Se possível, acompanhe o embarque da bagagem e guarde os comprovantes.