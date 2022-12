Pronto para o sorteio da Quina? Veja os números desta sexta-feira

O apostador que acertar os cinco números da Quina vai passar o Natal com sua conta corrente reforçada com mais R$ 3, 2 milhões, segundo dados da Caixa.

Confira os números da Quina para esta sexta-feira:

03, 19, 25, 35, 80

Sorteio de ontem

No sorteio de quinta-feira nenhum apostador colocou as mãos no dinheiro da Quina, mas cinquenta e sete apostas acertaram a quadra e cada uma ganhou R$ 6.351,48. Também foram premiadas 3.763 apostas que acertaram o terno, com R$ 91,62 cada.

Super Sete paga R$ 7,1 milhões

A Super Sete também está acumulada e deve pagar no sorteio de hoje um bom prêmio para quem acertar sete números. O prêmio está estimado em R$ 7,1 milhões.

Veja os números sorteados e confira se a sorte está do seu lado:

4, 6, 4, 5, 1, 4, 0