Prêmio da Quina está acumulado em R$ 3,1 milhões

Como mais uma vez nenhuma aposta acertou as cinco dezenas sorteadas pela Quina ontem, a loteria retorna hoje com seu prêmio acumulado em R$ 3,1 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Para ter uma chance de levar essa bolada para casa o apostador tem até 19h para registrar sua aposta nas casas lotéricas.

O sorteio da Quina acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como funciona a Quina?

Para levar a Quina, é preciso marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números aleatoriamente através da Surpresinha. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O preço da aposta com cinco números é de R$ 2.

Sorteio de ontem

No sorteio de quinta-feira nenhum apostador colocou as mãos no dinheiro da Quina, mas cinquenta e sete apostas acertaram a quadra e cada uma ganhou R$ 6.351,48. Também foram premiadas 3.763 apostas que acertaram o terno, com R$ 91,62 cada.