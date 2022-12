MP de SP recebe inscrições de concurso com vagas para oficial e analista de promotoria

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) está com inscrições abertas em um concurso público que visa preencher cinco vagas, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são para as funções de oficial e analista de promotoria. Os salários variam de R$ 5.429,56 a R$ 7.326,49. O cadastro deve ser feito pela internet até o dia 19 de janeiro.

Para a carreira de oficial de promotoria, é necessário ter ensino médio completo.Será formado cadastro reserva para atuação nas regionais da capital e Grande São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e Vale do Ribeira. O salário é de R$ 5.429,56.

Já para o cargo de analista de promotoria, que paga R$ 7.326,49, os candidatos devem possuir curso superior em áreas específicas. Há oportunidades para assistente social (1 posto + cadastro reserva), médico clínico (1 vaga + cadastro reserva), médico psiquiatra (1 vaga + cadastro reserva), médico do trabalho (1 vaga + cadastro reserva) e psicólogo (1 vaga + cadastro reserva). Os servidores vão atuar na regional da capital e Grande São Paulo.

Além dos salários, os selecionados receberão auxílio-alimentação de R$ 1.100, auxílio-saúde de R$ 370 e auxílio-transporte de R$ 15,30 por dia.

As inscrições para o processo seletivo serão recebidas até as 16h de 19 de janeiro de 2023, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a organizadora do certame. As taxas são de R$ 90 para oficial e R$ 120 para analista.

A prova objetiva será aplicada em 12 de março do ano que vem. Ainda sem datas definidas, as demais fases incluem exame prático de digitação para oficial e análise de títulos para analista.

A avaliação objetiva para oficial cobrará a resolução de 80 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, informática e noções de direito. Já para a função de analista, a prova objetiva terá 70 perguntas abordando conteúdos de língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, atualidades, noções de direito e conhecimentos específicos.

Serviço: