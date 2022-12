Lotofácil: veja os números que valem R$ 1,5 milhão

Quem acertar as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio desta sexta-feira pode levar para casa a bolada de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números que valem R$ 1,5 milhão:

01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22

LEIA TAMBÉM: Pronto para o sorteio da Quina? Veja os números desta sexta-feira

SORTEIO DE ONTEM

No sorteio desta quinta-feira, dois sortudos apostadores dividiram o prêmio principal. As apostas vencedoras firam feitas em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, e no Sítio Novo do Tocantins, em Tocantins, e cada uma das apostas vai engordar a conta bancária com R$ 605.816,80.

Também foram premiados os apostadores que acertaram 14 pontos, cada um ganhando R$ 1.247,18.

Super Sete paga R$ 7,1 milhões

A Super Sete também está acumulada e deve pagar no sorteio de hoje um bom prêmio para quem acertar sete números. O prêmio está estimado em R$ 7,1 milhões.

Veja os números sorteados e confira se a sorte está do seu lado:

4, 6, 4, 5, 1, 4, 0