Ladrões roubam carro de funerária e abandonam caixão com corpo na estrada

Um carro funerário seguia seu trajeto levando um corpo para ser enterrado quando foi interceptado por um veículo com assaltantes armados nesta quarta-feira, em Jijoca de Jericoacoara, no interior do Ceará, e acabou sendo roubado com caixão e tudo.

Segundo o agente funerário que dirigia o veículo e preferiu não se identificar, o corpo estava sendo levado para a região de Baixio quando foi interceptada pelos criminosos, já na saída da cidade. Ele foi obrigado a descer do carro e um dos criminosos assumiu o volante do carro, fugindo em alta velocidade com o corpo e os equipamentos da funerária.

Horas mais tarde, o caixão com o defunto foi encontrado abandonado em uma estrada rural próximo à cidade de Cruz, juntamente com os utensílios da funerária. A polícia foi acionada para recolher o cadáver, que por fim foi levado ao cemitério para ser enterrado.

Em um vídeo gravado por câmeras de segurança é possível ver o momento em que os bandidos param o carro e obrigam o motorista a descer, fugindo em seguida com o automóvel. Veja abaixo:

Vídeo flagra assalto a carro de funerária antes de caixão ser abandonado com corpo no Ceará. Caso aconteceu na quarta-feira (21), em Jijoca de Jericoacoara. pic.twitter.com/7xaYmcsgtz — BNews (@bnews_oficial) December 23, 2022

O assalto digno de comédia de baixo orçamento mobilizou toda a polícia local, que vasculharam a região em busca do carro funerário e dos assaltantes, que até o momento não foram identificados.

A polícia solicitou que os moradores de Jijoca de Jericoacoara que têm alguma informação sobre o insólito roubo entrem em contato com a delegacia municipal para contribuir com as investigações.