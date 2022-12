Hoje tem sorteio da Lotofácil com prêmio de R$ 1,5 mil

O concurso 2696 das Lotofácil sorteia nesta sexta-feira um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Quem quiser a chance de faturar uma grana extra e passar o Natal com o bolso cheio deve correr para garantir sua aposta antes das 19h nas casas lotéricas e no app da Caixa. O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

COMO CONCORRER

Para jogar na Lotofácil, basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

SORTEIO DE ONTEM

No sorteio desta quinta-feira, dois sortudos apostadores dividiram o prêmio principal. As apostas vencedoras firam feitas em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, e no Sítio Novo do Tocantins, em Tocantins, e cada uma das apostas vai engordar a conta bancária com R$ 605.816,80.

Também foram premiados os apostadores que acertaram 14 pontos, cada um ganhando R$ 1.247,18.