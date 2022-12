Gol de voleio de Richarlison é eleito o mais bonito da Copa do Catar

O gol de voleio de Richarlison que selou a vitória do Brasil contra a Sérvia (2 a 0) na Copa do Catar foi eleito o gol mais bonito da competição. O anúncio foi feito pela Fifa, nesta sexta-feira (23), após uma eleição popular no site da entidade.

A pintura do camisa 9 da seleção ocorreu na estreia do país na Copa, no estádio Lusail. A equipe já vencia o jogo por um a zero, com o gol do próprio Richarlison. Ele recebeu o passe de Vinícius Júnior e parecia que não tinha conseguido dominar a bola, quando arrematou o lance com um lindo voleio.

Esse golaço do @richarlison97 foi eleito o Gol do Torneio Hyundai! ⚽️🇧🇷#HyundaiGOTT2022 | #CopaDoMundoFIFA pic.twitter.com/dkODlkUsjc — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 23, 2022

O jogador, apelidado de Pombo - ao fazer comemorações Richarlison dança imitando a ave - venceu a votação que tinha outros golaços de autoria de Mpabée (França), Enzo Fernández (Argentina) e até do compatriota Neymar, que concorria com o tento feito contra a Croácia na prorrogação do duelo das quartas de final, no qual a seleção brasileira foi eliminada.

Richarlyson, de 25 anos, nasceu em Nova Venécia (ES). O jogador passou por Real Noroeste, América Mineiro e Fluminense, antes de se transferir para o futebol inglês, onde já defendeu o Watford e o Everton. Atualmente, o centroavante veste a camisa do Totenhan. Apesar de não ter conquistado o hexa, Richarlison foi um dos destaques positivos do Brasil na Copa do Catar.