App que usa sistema colaborativo alerta sobre melhores percursos, acidentes e até crimes em SP

Um aplicativo de celular gratuito promete facilitar a vida de quem precisa se locomover pelas regiões mais movimentadas de São Paulo. Se trata do app Civi, lançado pela empresa de segurança da informação de mesmo nome, que funciona em modo colaborativo. Ou seja, os próprios usuários fazem alertas sobre crimes, incêndios, acidentes, alagamentos, obras, manifestações, entre outras ocorrências que podem atrapalhar no deslocamento.

“Transitar por uma metrópole envolve duas questões que estão se tornando prioridade na vida do paulistano: segurança e mobilidade. Ter ferramentas que ajudem nessa rotina é cada vez mais necessário. Com o aumento de ocorrências relacionadas ao trânsito, a assaltos e acidentes, se locomover, seja a trabalho ou a lazer, requer cuidados”, comenta o CEO da Civi, Felipe Stanquevisch.

Uma das funcionalidades do aplicativo está ligada diretamente à segurança, com o alerta de assaltos e roubos. Com esse tipo de informação em mãos, os usuários podem evitar as áreas notificadas e reportar as ocorrências para outros moradores.

Trânsito, acidentes, incêndios e manifestações também podem ser acompanhados pelo aplicativo, que recebe registros de congestionamentos e ocorrências que possam atrapalhar a locomoção na cidade. As informações, em tempo real, permitem que o usuário evite vias com problemas.

Quedas de árvores, alagamentos e outros transtornos causados por mudanças climáticas também podem ser acompanhados e evitados com as notificações do aplicativo.

Alertas sobre obras, previsão do tempo, interrupção de fornecimento de energia elétrica e interdições de ruas e avenidas são outros tipos de ocorrências também fazem parte do app.

“Recebemos cerca de 20 mil registros por mês. Nossa base atualmente conta com 125 mil usuários cadastrados, o que mostra que a ferramenta está sendo bem aceita e utilizada pela população e que o nosso objetivo está sendo alcançado: fazer com que cada usuário seja também um colaborador ao registrar suas ocorrências e contribuir com a formação de um senso de comunidade”, ressalta Stanquevisch.

O aplicativo é gratuito e pode ser baixado nas lojas tanto dos sistemas Android quanto iOS.