VÍDEO: Ônibus pega fogo e fica completamente destruído, em Goiás; passageiros escaparam ilesos

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um ônibus pegou fogo na BR-153, na altura do km 600, nas proximidades da cidade de Morrinhos, na região sul de Goiás (veja abaixo). O veículo levava 23 passageiros, além do motorista. Apesar do susto, todos escaparam ilesos.

O veículo pegou fogo na manhã de quarta-feira (21). O Corpo de Bombeiros foi acionado e, quando a equipe chegou ao local, as chamas já tinham atingido praticamente todo o veículo. Os socorristas, então, apagaram as chamas que persistiam e deixaram o ônibus sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As causas do fogo ainda são apuradas, mas a suspeita é de que elas começaram pelo motor, conforme informou a Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia.

O veículo partiu de Itumbiara com destino a Goiânia. O motorista relatou que, ao perceber o fogo, parou no acostamento e rapidamente todos os ocupantes desceram. Assim, ninguém se feriu.

Ônibus pegou fogo e ficou completamente destruído, na BR-153, em Goiás (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

