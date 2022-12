VÍDEO: Grupo corre atrás de dinheiro roubado que saiu voando no Pará; saiba se atitude é um crime

Uma cena inusitada foi registrada nas ruas de Belém, no Pará, depois que uma lotérica que fica dentro de um supermercado foi roubada. Criminosos colocaram o dinheiro dentro de sacolas e, na fuga, uma delas caiu e as notas saíram voando e pararam na rua. Populares que estavam nas imediações não hesitaram e correram para recolher os valores (veja no vídeo abaixo).

Tá chovendo dinheiro em Belém! Após assaltarem uma lotérica no bairro da Marambaia, suspeitos deixam dinheiro cair no chão e claro que a população aproveitou a situação. 💸🤑 pic.twitter.com/RRux3PLtue — Belém Pop (@belempop_) December 21, 2022

O caso aconteceu na quarta-feira (21), no bairro Marambaia. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o dinheiro já caído na via pública e as pessoas se arriscando no meio do trânsito para pegar as notas, que foram rapidamente recolhidas.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado. Até a manhã desta quinta-feira (22), nenhum suspeito do assalto a lotérica havia sido preso.

Recolher o dinheiro pode ser considerado crime?

De acordo com o Artigo 169 do Código Penal, se apropriar de algo que não é seu pode sim ser considerado um crime.

Confira o que diz a lei:

Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Parágrafo único - Na mesma pena incorre:

Apropriação de tesouro

I - quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da quota a que tem direito o proprietário do prédio;

Apropriação de coisa achada

II - quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.

Dessa forma, encontrar algo e não entregar a quem pertence por direito, acaba se tornando uma forma de se apropriar do que é dos outros e pode sim ser considerado um crime, mesmo que de menor potencial ofensivo.

Dessa forma, a lei diz que quem achar algo que não era seu deve tomar a mesma atitude de quando encontrar documentos perdidos na rua, por exemplo, ou seja, deve entregar à autoridade competente em um prazo de quinze dias.

Com isso, será lavrado um “Auto de Arrecadação”, especificando o objeto encontrado e será remetido a juízo competente que publicará um edital informando que o item fora encontrado, para que o legítimo dono possa reaver o item.

