Vereadora se confunde e pede ‘castração’ de deputado eleito, que rebate em vídeo; assista

A vereadora Vanessa Witiuk Ferreira (PSD), de Santa Catarina, se confundiu durante uma sessão na Câmara Municipal de Porto União e acabou pedindo a “castração” do deputado federal eleito Valdir Cobalchini (MDB).

“Eu gostaria de estar trazendo sobre uma emenda para castração do deputado Valdir Cobalchini, que infelizmente continua bloqueada”, disse Vanessa.

A vereadora, na verdade, pedia apoio para o projeto de castração de cães e gatos, de autoria de Cobalchini.

‘No máximo uma vasectomia’

O deputado eleito levou o erro da colega na brincadeira e gravou um vídeo de resposta. “O máximo que eu aceito fazer é uma vasectomia”, disse, aos risos.

Na legenda do post, ele escreveu: “Bom dia meus amigos e amigas! Agradeço a preocupação de todos que me enviaram mensagens, e quero reafirmar que essa emenda seguirá bloqueada! Brincadeira à parte, a querida vereadora cometeu um pequeno equívoco na fala. Já meu compromisso com a causa animal não é nenhum engano. A castração dos bichinhos é mais do que um caso de saúde pública, é a garantia que cães e gatos não nasçam nas ruas, em condições precárias de vida e com pequenas chances de sobrevivência. A emenda que destinei a Porto União é apenas um dos exemplos de como podemos trabalhar pelos animais”.

Assista:

