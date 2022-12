Quina acumulada paga R$ 2,3 milhões nesta quinta-feira; veja os números sorteados

Novamente com prêmio acumulado, a Quina deve pagar nesta quinta-feira R$2,3 milhões a quem acertar os cinco números do sorteio do concurso 6031.

Veja os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira:

42, 55, 69, 73, 78

Sorteio anterior

No sorteio de ontem, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 50 pessoas marcaram a quadra (quatro pontos e vão levar para casa R$ 6.828,55. Já o terno (três acertos) vai pagar R$ 66,45 a 4.893 apostadores.

Dupla Sena paga R$ 600 mil nesta quinta-feira

O primeiro sorteio da Dupla Sena paga nesta quinta-feira um prêmio de R$ 600 mi ao apostador que acertar as seis dezenas. No segundo sorteio, o prêmio está estimado em R$ 47 mil.

1º sorteio

10, 19, 30, 31, 36, 40

2º sorteio

01, 06, 08, 09, 15, 49