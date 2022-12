Prefeitura de SP anuncia parceria para capacitar 10 mil pessoas em cursos de tecnologia; confira

A cidade de São Paulo vai promover um programa de atividades relacionadas à computação em nuvem e transformação digital em colaboração com a AWS (Amazon Web Services). As capacitações irão acontecer em conjunto com diversos órgãos da administração municipal, no centro de tecnologia e inovação da Prefeitura, o Inspira Sampa, na Escola Municipal de EMASP (Administração Pública de São Paulo) e pelo portal de cursos do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo).

O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes em reunião na tarde da última quarta-feira (21), que destacou a importância da tecnologia para a população em geral e, principalmente para a Administração Municipal para melhorar os serviços públicos.

A parceria visa promover novas atividades sobre o uso e a adoção da computação em nuvem entre equipes de TI e gestores que atuam nos órgãos do governo do município de São Paulo.

Ocorrerá uma programação periódica de atividades, incluindo, a divulgação, qualificação e fomento dos serviços de computação em nuvem e a aplicação dos programas AWS no âmbito municipal.

Confira os programas de aprendizagem que serão oferecidos:

AWS DigiTech e os Dias de Imersão, que oferecem formação técnica aprofundada para servidores da área de TI do município para estarem aptos a inovar utilizando as mais novas tecnologias e ferramentas.

O AWS Skill Builder, programa que oferece centenas de horas de treinamento e recursos autoguiados para iniciantes na nuvem. São mais de 200 cursos gratuitos e com possibilidade de certificação posterior.

O AWS Massive Training, programa em parceria com instituições do mercado que busca qualificar pessoas que não estejam em área de TI atualmente, mas que gostariam de iniciar os seus estudos na áera de computação em nuvem de forma gratuita.

Curso de Formação Executiva em Transformação Digital, que vai aprofundar os conhecimentos sobre a Transformação Digital dos executivos da Prefeitura (secretários, secretários-adjuntos, chefes-de-gabinete, presidentes e diretores de empresas públicas).

AWS EdStart foi projetado para ajudar empreendedores de EdTechs a criar a próxima geração de soluções de aprendizado online, análises e gerenciamento de campus na Nuvem AWS.

O AWS Activate que fornece a startups qualificadas ferramentas, recursos e conteúdos gratuitos projetados para simplificar cada etapa da jornada da startup. Desde o momento do registro, os membros recebem benefícios, incluindo dicas de especialistas com curadoria da AWS sobre necessidades comerciais e técnicas, treinamentos e suporte, e modelos de infraestrutura pré-desenvolvidos.

As atividades devem atingir 10 mil pessoas por meio das capacitações online disponibilizadas por programas da Prefeitura; servidores públicos da área de tecnologia (gestores e técnicos de TI) e de áreas fim (não tecnologia) e servidores públicos da área executiva e de gestão da Prefeitura (secretários, secretários-adjuntos, chefes-de-gabinete, presidentes e diretores de empresas públicas).

