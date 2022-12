Não foi só futebol! Consumo de pornografia aumentou durante jogos do Brasil na Copa

Consumo de pornografia dispara durante jogos do Brasil na Copa do Mundo (Divulgação/Pixabay)

O consumo de pornografia aumentou durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, segundo quem atua neste mercado. A conclusão foi publicada no site de notícias “UOL”.

A Sexy Hot, uma das maiores produtoras de filmes pornô do País, registrou um aumento na audiência de seu canal nos dias de partidas do Brasil. O volume de acessos cresceu 107% em relação à média no dia da estreia da Seleção, 24 de novembro.

No jogo seguinte, em 28 de novembro, o aumento foi de 126%. Ainda segundo trouxe a reportagem, a porcentagem se manteve nos dias dos dos duelos seguintes. O movimento só chegou perto de voltar ao normal do dia 9 de dezembro, quando a seleção enfrentou a Croácia. Mesmo assim ficou 10% acima do habitual.

Qual a relação?

Nem mesmo os produtores sabem dizer por que esse aumento foi observado. “Não encontramos nenhuma relação específica, mas sabemos a força que essas temáticas (futebol e pornografia) têm, ainda mais juntas”, diz Cinthia Fajardo, diretora-geral do Grupo Playboy do Brasil, do qual a Sexy Hot faz parte.

Cinthia destacou uma curiosidade. “A partir do dia 24 de novembro, início da Copa do Mundo, tivemos um aumento de tráfego orgânico no site de acordo com a ferramenta Search Console do Google. Nesse período, as palavras de busca relacionadas à marca Sexy Hot foram as mais buscadas. A palavra ‘Copa’ foi a décima mais buscada no site na última semana de novembro.”

