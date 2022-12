Jovem pula de carro de app em movimento ao achar seria estuprada por motorista: “Fiquei com medo”

A designer de unhas Walirrane Ramos, de 26 anos, viveu uma situação desesperadora após embarcar em um carro de aplicativo, em Goiânia, Goiás. A jovem disse que suspeitou do motorista e teve medo de que fosse sequestrada e estuprada. Assim, pulou do veículo em movimento e sofreu vários ferimentos. Em carta enviada à vítima depois, o condutor explicou o motivo que a fez desconfiar dele e negou que pretendesse lhe fazer mal. O caso é apurado pela Polícia Civil.

A situação aconteceu na madrugada da última segunda-feira (19). Em entrevista ao site G1, Walirrane contou que solicitou o carro de aplicativo e pretendia ir até o Setor Morada do Sol, onde reside. No entanto, enquanto estava no trajeto, o motorista teria começado a fazer perguntas e ela se sentiu incomodada. Assim, decidiu conferir quem era o condutor e, ao checar no app, percebeu que ele era bem diferente da foto que constava lá.

“Eu estava mexendo no celular e ele começou a puxar assunto comigo. E eu não estava entendendo o que ele estava falando, por causa da altura do som. Quando eu vi que estava incomodando, eu olhei no aplicativo e vi que não era a mesma pessoa, que era bem mais novo do que na foto. Eu mandei mensagem para meu amigo, falando que estava com medo”, disse a jovem.

Neste momento, ela disse que alegou que tinha esquecido a chave na casa de um amigo e pediu para que o motorista a levasse de volta, mas o condutor teria apresentado nervosismo e acelerou.

“Só vi que ele acelerou o carro e eu já fiquei com medo, perguntei se ele ia me levar para buscar a chave e ele não me respondeu. Aí eu abaixei o vidro e o vidro subiu. Ai eu pensei ‘não é possível’. Abaixei de novo e o vidro subiu de novo. Aí eu pensei: ‘eu não vou ficar aqui’”, relatou a jovem, que decidiu pular do carro em movimento.

Ela sofreu vários ferimentos na queda e foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia. Após receber o devido atendimento, teve alta ainda na segunda-feira.

“Eu tirei o cinto, sem ele perceber, abri a porta do carro e pulei. Fiquei inconsciente. Me disseram que foi ele que chamou o socorro para mim e que depois ele foi embora, fugiu do local. Minha bolsa estava dentro do carro dele. Quando foi ontem, jogaram minha bolsa no quintal de casa e tinha uma carta dele”, disse a jovem.

Motorista de app enviou carta à vítima explicando que não pretendia lhe fazer mal, em Goiânia (Reprodução/Arquivo pessoal)

Pedido de desculpas

Conforme relatado pela designer de unhas ao G1, no dia seguinte ao caso, ela recebeu sua bolsa de volta e nela continua um texto escrito pelo motorista. Nele, o homem explicou que estava usando a licença do pai para pegar passageiros por meio do aplicativo e negou que pretendia fazer algum mal a ela.

“Quero que saiba que em nenhum momento quis fazer maldade com você, pois sou casado e tenho filhos. Estou passando por um momento difícil financeiramente e, por isso, estava usando a conta do meu pai”, escreveu o motorista na carta.

Walirrane decidiu procurar a Polícia Civil e fazer um boletim de ocorrência sobre o caso. Ao chegar lá, soube que o condutor já tinha feito um registro relatando que ela tinha pulado do carro e que ele não sabia se ela tinha sofrido alguma fratura. O caso é apurado pela corporação.

Já a empresa responsável pelo aplicativo foi procurada pela reportagem, mas ainda não se pronunciou. O condutor não foi localizado para comentar o assunto.

