Dono de tirolesa onde turista filmou a própria morte responderá por homicídio culposo; relembre o caso

O dono da tirolesa onde o turista Sérgio Murilo Lima de Santana, de 39 anos, que acabou filmando a própria morte, em Canoa Quebrada, no litoral do Ceará, vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Logo depois do acidente, a Prefeitura de Aracati interditou todos os equipamentos de tirolesa que funcionam no município.

O turista morreu no último dia 10 de outubro. A namorada de Sérgio havia acabado de descer a famosa tirolesa quando ele iniciou a descida filmando com seu celular. Pelas imagens, é possível ver sua animação à medida que ganhava velocidade sobre as dunas da praia. Logo depois, houve a queda (veja abaixo).

Turista filma a própria queda de tirolesa em Canoa Quebrada https://t.co/VUF2pamMQe pic.twitter.com/fkA5xu7xwy — Diário do Nordeste (@diarioonline) October 25, 2022

Após a morte do turista, a Polícia Civil instaurou uma investigação e concluiu os trabalhos em novembro passado, quando o inquérito foi encaminhado ao Judiciário. O dono da tirolesa, que não teve o nome divulgado, foi indiciado por homicídio culposo. Agora, o processo seguirá tramitando na Justiça.

Em comunicado divulgado logo após o acidente, a Prefeitura de Aracati afirmou que faria uma rigorosa avaliação técnica de todos os equipamentos da região com a ajuda dos órgãos técnicos, como Corpo de Bombeiros e Conselho Regional de Engenharia (Crea).

Agora, a administração destacou que optou por manter todos os equipamentos interditados até que todos passem “por liberação plena por todos os órgãos competentes, tanto municipais, quanto de regulação e fiscalização.”

Quinto acidente

O rompimento da viga que sustentava a tirolesa em que estava Sérgio foi o quinto acidente ocorrido em pontos turísticos no Ceará neste ano. Em janeiro, outra tirolesa cedeu e derrubou um morador de Fortaleza, na praia de Tatajuba, em Camocim. Felizmente, o rapaz caiu em uma lagoa entre duas dunas e não se feriu gravemente.

Os outros acidentes foram com capotamento de buggy e afogamento.

LEIA TAMBÉM: