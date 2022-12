“Dói ver filho sendo rejeitado”: Papai Noel nega abraço a menino com autismo em Goiás

Com o coração partido, Angélica Alves, mãe do pequeno Daniel, de 4 anos, narrou o preconceito enfrentado pelo filho quando o Papai Noel do Shopping Sul, em Valparaíso (GO), se recusou a abraçar o menino quando soube que ele era autista, segundo noticiou o Metrópoles.

“Ele ficou abanando a mão, tipo para eu sair com ele [Daniel] e me retirar”, disse Angélica. “O Papai Noel só virou e falou não, que não teria foto.”

O caso aconteceu no último domingo, quando ela e o menino aguardavam na fila para ver o Papai Noel. Daniel estava um pouco agitado e a mãe explicou às pessoas da fila que a criança tinha autismo e ficava um pouco agitada quando estava feliz. Ela disse que também falou o mesmo para o Papai Noel, que dispensou a criança e chamou a próxima da fila.

“O Daniel faz terapias, faz os tratamentos dele e nunca na vida que eu imaginei que um personagem pra criança pudesse fazer isso com ele. Então, a gente ficou muito triste mesmo”, contou Angélica.

“Eu senti o meu filho rejeitado e isso me doeu muito. Eu quero meu filho inserido na sociedade como uma pessoa normal, como uma criança normal”, disse a mãe.

Felizmente, a administração do Shopping agiu rápido para remediar o ocorrido e demitiu imediatamente o empregado que estava escalado para trabalhar de Papai Noel e convidou a mãe a levar o filho ao shopping para que ele pudesse tirar sua foto com o ‘bom velhinho’.

O shopping também divulgou nota oficial onde afirma que o estabelecimento “repudia todo e qualquer ato de discriminação”.

“O shopping reforça ainda que a situação narrada não reflete os valores da empresa, que baseia as suas relações em princípios como ética, respeito e igualdade”, diz a nota.