Confira o que abre e o que fecha em São Paulo neste fim de ano

Os feriados de Natal e Ano Novo vão alterar os horários de alguns serviços estaduais em São Paulo.

Veja abaixo o que abre e o que fecha e se programe.

Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo divulga o fluxo de funcionamento dos serviços de saúde estaduais neste final de ano, nas semanas e finais de semana de Natal e Ano Novo.

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-sangue Clínicas e Osasco, nos sábados de Natal (24) e Ano Novo (31), funcionarão das 8h às 13h. As unidades do Mandaqui e Stella Maris não funcionarão nestas datas. Para mais informações acesse o link.

Os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), funcionarão normalmente de segunda a sexta-feira nas semanas de Natal e Ano Novo. Entretanto, nos próximos dois finais de semana, as unidades estarão fechadas. Assim também será para o CRI Norte (Centro de Referência ao Idoso) e o IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia), na Zona Leste da Capital.

As Farmácias do Programa Dose Certa e de Medicamentos Especializados, também conhecida como Alto Custo, funcionarão normalmente nas semanas que antecedem o Natal e Ano Novo, de segunda a sexta-feira. Aos finais de semana as unidades não abrem.

CPTM, Metrô e EMTU

As empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos terão operação especial para o Natal e Ano Novo. A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), Metrô e as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade irão monitorar as operações para fazer ajustes na circulação, adicionando ônibus e trens às linhas sempre que necessário.

CPTM – A circulação de trens das linhas da CPTM terá operação normal nos períodos de festas de fim do ano. Nos dias 24 e 31 de dezembro, que caem em um sábado, todas as linhas vão operar com os intervalos equivalentes aos de um sábado.

Já para quem vai fazer compras na região do Brás, a CPTM terá trens de prontidão, caso seja avaliada a necessidade pela equipe operacional.

EMTU – As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas cinco regiões metropolitanas do Estado vão operar no dia 24 de dezembro com programação de sábado e no dia 25, com programação de domingo. No Ano Novo (dias 31 de dezembro e 01 de janeiro) a programação será equivalente a de domingo. A demanda de passageiros será monitorada para que, em havendo necessidade, seja efetuada a correção na oferta de viagens.

Metrô – No Natal, as linhas gerenciadas pelo Metrô de São Paulo (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata) vão operar com horário normal e estarão com trens-reserva e monitoramento da demanda para melhor atender aos passageiros. No dia 31 de dezembro, devido a festa de Reveillon na avenida Paulista, os acessos da estação Consolação da Linha 2-Verde serão fechados às 16h, mas a transferência entre as estações Consolação e Paulista ocorrerá normalmente. As estações Paraíso, Brigadeiro, Trianon-Masp ficarão abertas toda a noite e demais estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata ficarão abertas para embarque e desembarque até às 2h e após esse horário, somente para desembarque. No dia 1º de janeiro de 2023 as estações abrirão normalmente a partir das 4h40.

ViaQuatro e ViaMobilidade – Durante o Natal, a operação das linhas 4, 5, 8 e 9 será similar a de um feriado. No Ano Novo, a ViaQuatro terá operação diferenciada para atender os passageiros durante a festa de Réveillon da avenida Paulista. As estações Paulista e Higienópolis-Mackenzie atenderão 24 horas para embarque e desembarque. As demais estações da Linha 4-Amarela permanecerão abertas para embarque e desembarque até 2h e, após esse horário, apenas para desembarque. O mesmo ocorrerá com as estações da Linha 5-Lilás.

As linhas 8 e 9 irão operar 24h para embarque e desembarque somente nas estações de transferência (Pinheiros, Santo Amaro e Barra Funda), as demais estações atendem apenas o desembarque após as 2h.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado ficará à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail defesacivil@sp.gov.br.

Bom Prato

As unidades do Bom Prato em Bauru, Campinas, Carapicuíba, Franca, Rio Claro, São José dos Campos, Santos I, Taubaté, Brás, 25 de março, Campos Elíseos, Lapa, Guaianases e São Mateus, irão servir somente almoço em marmitas nos dias 24 e 31 de dezembro. Essas unidades funcionam aos sábados durante o ano.

Nas datas das comemorações do Natal (dia 25) e pós Ano-Novo (1º de janeiro), irão funcionar as unidades 25 de Março e Brás. Elas servirão as refeições do almoço em marmitas.

A partir do dia 2 de janeiro o funcionamento das unidades será retomado normalmente. O critério de abertura e fechamento foi das organizações sociais que administram os restaurantes.

Saiba mais sobre o programa Bom Prato, além dos endereços das unidades fixas e móveis, clicando aqui.

Fazenda

Os postos da Fazenda estarão fechados nos dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro e voltam a funcionar normalmente no dia 2.

Poupatempo

No sábado, dia 24 de dezembro, e nos dias 30 e 31 de dezembro, os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados devido às comemorações do Natal e Ano Novo. As unidades reabrem em seus respectivos horários habituais a partir de segunda-feira (2), mediante agendamento obrigatório, gratuito, pessoal e intransferível pelos canais digitais do programa.

Os atendimentos nos postos do Poupatempo são realizados para serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), transferência interestadual e mudança nas características de veículos, por exemplo.

Os cidadãos que precisam realizar serviços presenciais no Poupatempo devem, obrigatoriamente, agendar data e horário pelos canais digitais, no portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no assistente virtual, chamado P, no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

